В Пскове началась реставрация бывшей Духовной семинарии

08:50, 08 июля 2025, ПАИ

В Пскове на Советской, 21 началась реставрация бывшей Духовной семинарии, в котором учился, преподавал и учился и преподавал будуший патриарх Тихон Беллавин. Уже установлены ограждения, специалисты приступили к удалению штукатурного слоя с фасадов здания, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Псковская духовная семинария появилась в 30-е гг. XVIII в. Создана на базе существовавших с 1733 г. греко-латинских классов. В 1738 г. специально для семинарии было выстроено здание рядом с подворьем Псково-Печерского монастыря. В 1840 г. спроектировано новое двухэтажное здание профессором Петербургской Академии художеств А. Ф. Щедриным. В здании располагались просторные светлые классы, домовая церковь.

В начале XX в. по проекту петербургского архитектора А. Павловского старое и новое здания объединенили с новым, надстроили объемом домовой церкви во имя Трех Святителей с купольным завершением (двусветный зал).

В 1904-1906 годах инспектором Псковской духовной семинарии был Сергей Симанский, будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексий I.

В 1918 г. Псковская духовная семинария закрыта. В здании разместился Морской пограничный отряд ОГПУ. Домовая церковь ликвидирована, облик семинарии изменился - исчезла церковная главка. Во время войны здание уцелело, и в нем начал работу Псковский педагогический институт.

Предусмотрено размещение гостиницы в западном корпусе, который исторически использовался как спальня. Столовая и кухня располагаются на месте существовавших ранее, в южном корпусе. По проекту также предусмотрено восстановление домовой церкви Трех Святителей в составе культурного пространства.