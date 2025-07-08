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Колонна демилитаризованной бронетехники пройдёт через Псковскую область

Колонна демилитаризованной бронированной техники пройдёт через Псковскую область, по местам сражений времён Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военно-технического общества.

Изображение: организаторы

Колонна демилитаризованной бронетехники проедет по маршруту Москва – Ржев – Великие Луки – Псков – Великий Новгород – Валдай – Тверь. Акция пройдёт с 8 по 14 июля. Общая длина пути составит более полутора тысяч километров. Участники возложат цветы к памятникам павшим, встретятся с горожанами, расскажут о военной технике и боях.

В Великие Луки техника приедет 9 июля в 17:00. Стоянку организуют у стелы «Город воинской славы». В Пскове колонна остановится у Вечного огня на площади Победы 10 июля в 15:00.

Все желающие смогут увидеть восстановленные образцы советской военной техники «Катюшу» (БМ-13НМ), БМ-8-24, БРДМ-2, БРДМ-1, БТР-40, а также автомобили «Волгу» ГАЗ-24, ГАЗ-63 АС-1, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, ЗИС-151, ЗИС-5, ГАЗ-66, ГАЗ-69, УАЗ-469.

За безопасность проведения акции будет отвечать Росгвардия.

Цель бронепробега – сохранить память о героях, которые защитили Родину и мир. В этом году акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлена на воспитание патриотизма и гражданской ответственности у молодёжи.

Мероприятие организовала Межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество».

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Колонна демилитаризованной бронетехники пройдёт через Псковскую область

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