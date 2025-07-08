Воспитанники Псковского центра лечебной педагогики гостят в «Михайловском»

09:57, 08 июля 2025, ПАИ

Воспитанники Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области – дети в возрасте от трёх до семи лет, а также их родители и педагоги приехали в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 7 июля.

Программа их пребывания в Святогорье рассчитана на неделю и называется «Лето в Лукоморье», рассказали корреспонденту ПАИ в музее.

Знакомство новых друзей музея с пушкинскими местами началось с прогулки и экскурсии по музею-усадьбе «Петровское». Сегодня и далее участников программы ждут в других усадьбах, а также на специальных мастер-классах и занятиях по сказкам Пушкина, спортивно-оздоровительных мероприятиях и на других мероприятиях.

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» напомнили, что культурно-просветительную программу «Лето в Лукоморье» для особенных детей здесь проводят с 2016 года.