Около 100 заявок подали на участие в «Псков SUP Фест»

11:25, 08 июля 2025, ПАИ

Около 100 заявок подали на участие в фестивале сапсёрфинга «Псков SUP Фест», который пройдёт 26 июля. Об этом рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в эфире программы «Место встречи» на радио «Седьмое небо» (107.1 FM) в Пскове.

При этом первые 100 желающих, подавшие заявки без собственного сапборда, получат в пользование бесплатное плавсредство на время заплыва. Несмотря на то что заявок много, ещё остались свободные места для тех, кто хочет воспользоваться бесплатными сапбордами.

Сергей Бухаров отметил, что в случае отказа или невозможности участия кого-то из первых 100 заявившихся организаторы оперативно проинформируют участников, находящихся в резерве. Всю информация о фестивале сапсёрфинга будут размещать в группе Псковского молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте».

В этом году акцент будет сделан на персонажах русских народных сказок, однако ограничений по тематике нет. Любой желающий может прийти в костюме своего любимого героя, добавил Сергей Бухаров.

Традиционно в рамках заплыва пройдёт конкурс костюмов, победитель которого получит в подарок сапборд. Кроме того, проведут фотоконкурс, где участники смогут выложить свои самые интересные фотографии и селфи. По итогам конкурса ещё один участник также получит сапборд.

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