На туристической тропе к Словенским ключам в Изборске размещена новая выставка «Небылицы из жизни зверя и птицы»

11:01, 08 июля 2025, ПАИ

На туристической тропе к Словенским ключам в Изборске размещена новая выставка «Небылицы из жизни зверя и птицы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник







«Как и почему образы животных стали частью фольклора? Едят ли ежи грибы и яблоки, верно ли суждение, что хитрая и осторожная в сказках лиса на самом деле обладает острым умом, а волк отличается глупостью? Цель выставки – познакомить детей и взрослых с повадками некоторых представителей фауны памятника природы «Изборско-Мальская долина», - отметили в музее-заповеднике.

Стенды снабжены QR-кодами, которые ведут на сайт нашего музея, где можно послушать голоса животных.