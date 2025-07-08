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Общество

На туристической тропе к Словенским ключам в Изборске размещена новая выставка «Небылицы из жизни зверя и птицы»

На туристической тропе к Словенским ключам в Изборске размещена новая выставка «Небылицы из жизни зверя и птицы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

  • «Небылицы из жизни зверя и птицы»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • «Небылицы из жизни зверя и птицы»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • «Небылицы из жизни зверя и птицы»
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • «Небылицы из жизни зверя и птицы»
    Фото: Изборский музей-заповедник

«Как и почему образы животных стали частью фольклора? Едят ли ежи грибы и яблоки, верно ли суждение, что хитрая и осторожная в сказках лиса на самом деле обладает острым умом, а волк отличается глупостью? Цель выставки – познакомить детей и взрослых с повадками некоторых представителей фауны памятника природы «Изборско-Мальская долина», - отметили в музее-заповеднике.

Стенды снабжены QR-кодами, которые ведут на сайт нашего музея, где можно послушать голоса животных.

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