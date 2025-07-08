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Общество

Михаил Ведерников — жителям Псковской области: Вместе мы создаем прочный фундамент для будущего

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём семьи, любви и верности, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

«Этот праздник посвящен семейным ценностям, которые всегда передавались из поколения в поколение: почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших. Семья и любовь для многих людей и сегодня остаются главными жизненными ориентирами», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что «на Псковской земле семейные традиции особенно берегут и сохраняют». «Это подтверждают многочисленные дружные, крепкие и талантливые семьи региона. Вы воспитываете детей трудолюбивыми и порядочными людьми, дарите им тепло и заботу, являетесь достойным примером любви и уважения друг к другу. Укрепление института семьи, охрана отцовства, материнства и детства — важнейшая задача государства. Правительство Псковской области последовательно работает над тем, чтобы обеспечить благоприятные условия для развития и воспитания детей, поддерживает многодетные и молодые семьи, а также семьи участников СВО. Вместе мы создаем прочный фундамент для будущего региона и нашей страны», — говорится в поздравлении губернатора.

В заключение Михаил Ведерников пожелал псковским семьям мира и гармонии, любви, верности, взаимопонимания и счастья.

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