Спортивный клуб «Машиностроитель» создали в Пскове

12:38, 08 июля 2025, ПАИ

Спортивный клуб «Машиностроитель» создали в Пскове, сообщила глава стадиона Ольга Черкасова в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

«Я рада сообщить вам, что на территории стадиона «Машиностроитель» возрождает работу футбольный клуб «Машиностроитель». Мы ждём детей от трёх до шести лет», – отметил Ольга Черкасова.

«Профессиональный подход, занятия проводит опытный тренер, способный завлечь детей и поддержать их интерес к занятию спортом. Малые группы – по 8–10 человек на тренера, где каждый ребёнок получает максимальное внимание. Индивидуальный подход. Мы будем учитывать особенности каждого ребёнка. Комфортная атмосфера будет приносить радость детям на тренировках. Игровая форма тренировок. Все упражнения будут представлены в виде развлекательных игр. Подвижные игры для всестороннего развития ребёнка и элементы футбола доступны для всех. Для детей мы будем создавать атмосферу, где каждый будет чувствовать себя уверенно», – подчеркнули тренеры нового коллектива.