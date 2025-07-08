Сенатор Наталья Мельникова поздравила псковичей с Днём семьи, любви и верности

13:08, 08 июля 2025, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова поздравила жителей региона с Днём семьи, любви и верности, который отмечают сегодня, 8 июля.

«Этот праздник, посвящённый святым Петру и Февронии Муромским, символизирует идеалы любви, верности и семейного счастья, проверенные временем. История их жизни – пример преданности и самоотверженности, который вдохновляет нас на сохранение и укрепление семейных ценностей», – отметила Наталья Мельникова в своём Telegram-канале.

Государство оказывает всестороннюю поддержку семьям: реализуются программы материнского капитала, предоставляются льготы и выплаты, создаются условия для гармоничного развития детей. Важно, чтобы каждая семья чувствовала заботу и поддержку, подчеркнула сенатор.

«Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мира! С праздником!» – заключила она.