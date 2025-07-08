О федеральных мерах поддержки для семей с детьми рассказали псковичам

14:36, 08 июля 2025, ПАИ

Пособие по беременности и родам работающим женщинам выплачивают в размере 100 % среднемесячной зарплаты женщины за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, сообщает Минтруд России в своём Telegram-канале.

Максимальная сумма пособия, если роды протекали без осложнений, за 140 календарных дней отпуска (70 дней до родов + 70 дней после родов) составляет 794 355 рублей.

Единовременное пособие при рождении ребёнка могут получить все семьи при рождении ребёнка – независимо от уровня дохода и занятости родителей. При этом размер пособия составит 26 941 рубль.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей (других родственников, опекунов) считается как 40 % среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребёнком. Максимальная сумма пособия – 68 995 рублей.

Социальный контракт могут заключить семьи, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе. На открытие бизнеса единовременно можно получить до 350 000 рублей, на обучение по данному направлению – до 30 000 рублей.

Помощь в трудной жизненной ситуации подразумевает единоразовую или ежемесячную финансовую поддержку до шести месяцев.

Также семьям с детьми доступна семейная ипотека по ставке 6 %.

Подробнее о материнском капитале, единовременных выплатах из остатка маткапитала читайте в карточках Минтруда России.