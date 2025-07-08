Стало известно, кто будет преподавать в программе «Герои земли Псковской»

13:54, 08 июля 2025, ПАИ

О том, кто станет преподавателями образовательных модулей региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», корреспонденту ПАИ рассказал директор Президентской академии в Санкт-Петербурге, член общественного совета программы «Герои земли Псковской» Андрей Хлутков.

«Профессорско-преподавательский состав уже определен. Основной костяк – порядка 80% от общего числа – это преподаватели Президентской академии в Санкт-Петербурге. Это около 20 фамилий – доктора и кандидаты наук, профессора», – сообщил эксперт.

Андрей Хлутков отметил, что «в настоящее время составляется избыточный список на каждую тему: по две-три кандидатуры». «Кроме представителей петербургского кампуса Президентской академии, к реализации также будут подключены преподаватели Высшей школы государственного управления РАНХиГС и других вузов», – сказал он.

Очная часть обучения реализуется профессорско-преподавательским составом Президентской академии в Санкт-Петербурге с привлечением пула региональных экспертов – представителей власти, предприятий региона.

25 июня общественный совет региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» утвердил список кандидатов на обучение. До начала обучения будет организована работа по профессиональной ориентации участников, закреплению за каждым из них персональных наставников. Старт очной части обучения запланирован на 8 сентября.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор области Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.