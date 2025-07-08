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Спорт

Как считают процент людей, занимающихся спортом в регионе, рассказала Ольга Тимофеева

Как ведётся подсчёт людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Псковской области, рассказала заместитель главы региона Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 8 июля.

Ольга Тимофеева. Фото: ПАИ

«Есть такая форма статистической отчётности 1-ФК. Формируется она сводным образом. Каждое учреждение допобразования или спортивной сферы заполняет количество людей, которые посещают непосредственно спортшколу или организацию. Это попадает в форму, и оттуда высчитывается процент. Если вы не приписаны ни к каким спортшколам или клубам, то туда не попадёте», – отметила Ольга Тимофеева.

Напомним, что в начале года в Псковской области была принята программа «Развитие физкультуры и спорта в Псковской области до 2030 года», основным целевым показателем которой стал показатель в 70 % людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Тимофеева заявила, что это непростая задача, однако к её выполнению нужно стремиться.

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