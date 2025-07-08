Вора-гастролёра из Невеля задержали в Пскове

14:16, 08 июля 2025, ПАИ

В Пскове полиция задержала безработного жителя Невеля, который подозревается в хищениях имущества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове 7 июля от дома на улице Льва Толстого свободным доступом был похищен велосипед. Причиненный владельцу ущерб составил 10 тысяч рублей. А из помещения в подворье Псково-Печерского монастыря на улице Некрасова в Пскове совершена кража металлического ящика с пожертвованиями прихожан и шлифовальной машинки. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Оба преступления – дело рук одного человека. Вором оказался 40-летний безработный, ранее судимый житель Невеля. Похищенное имущество полицейскими обнаружено и изъято.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.