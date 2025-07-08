В преддверии Дня семьи прошла тематическая встреча с главами муниципалитетов

14:23, 08 июля 2025, ПАИ

В преддверии Дня семьи, любви и верности Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) провела тематическую встречу с главами муниципалитетов. На мероприятие в Москву приехали муниципальные служащие из 50 регионов России, по видеосвязи к встрече присоединились представители муниципалитетов из всех субъектов страны.

Глав муниципалитетов поздравил заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев: «День семьи, любви и верности – молодой праздник, но он всегда жил в сердце российского народа. Для нас семья – это безграничное служение, любовь и труд. Низкий поклон тем, кто совмещает профессиональное поприще и развитие своей малой родины с самым важным – воспитанием детей!»

Псковскую область представляли консультант ИОМС Управление образования Островского района, многодетная мать Лилия Пояркова и многодетная мать, заместитель главы администрации Пустошкинского района Вера Шилова.