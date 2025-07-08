Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В преддверии Дня семьи прошла тематическая встреча с главами муниципалитетов

В преддверии Дня семьи, любви и верности Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) провела тематическую встречу с главами муниципалитетов. На мероприятие в Москву приехали муниципальные служащие из 50 регионов России, по видеосвязи к встрече присоединились представители муниципалитетов из всех субъектов страны.

Глав муниципалитетов поздравил заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев: «День семьи, любви и верности – молодой праздник, но он всегда жил в сердце российского народа. Для нас семья – это безграничное служение, любовь и труд. Низкий поклон тем, кто совмещает профессиональное поприще и развитие своей малой родины с самым важным – воспитанием детей!»

Псковскую область представляли консультант ИОМС Управление образования Островского района, многодетная мать Лилия Пояркова и многодетная мать, заместитель главы администрации Пустошкинского района Вера Шилова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2025

Прорыв линии «Пантера» реконструируют в Псковской области
08 июля 2025

Ольга Тимофеева: Патриотическая направленность мероприятий привлекает туристов
08 июля 2025

Быстрый вызов аварийной службы появился в приложении «Госуслуги. Дом»
08 июля 2025

Дни Псковской области пройдут в Севастополе
08 июля 2025

Бракосочетание псковичей на фестивале «Россия. Соединяя сердца» покажут в прямом эфире
08 июля 2025

Ольга Тимофеева: Проект спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» вынашивали в течение пяти лет
08 июля 2025

Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна
08 июля 2025

О федеральных мерах поддержки для семей с детьми рассказали псковичам

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...