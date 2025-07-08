Бракосочетание псковичей на фестивале «Россия. Соединяя сердца» покажут в прямом эфире

15:16, 08 июля 2025, ПАИ

Псковичи Илья Басов и Лада Голосова станут мужем и женой на II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который стартовал сегодня в Национальном центре «Россия». В День семьи, любви и верности они и еще более 150 пар со всей страны примут участие в единовременной регистрации брака влюбленных. За церемонией можно следить уже сейчас в прямом эфире.

Этот праздничный день для молодоженов начался с экскурсии по Москве-реке. Затем состоялось торжественное шествие участников: влюбленных сопровождали родные и близкие, а также цирковые артисты на ходулях и барабанщицы, задающие ритм. На входе в зал НЦ «Россия», где в скором времени состоится церемония бракосочетания, пары встречали дети и осыпали их зерном с пожеланиями скорого рождения первенца и крепкого союза. Как отмечают организаторы, такое приветствие — красивое воплощение старинного русского обряда.

Знаковым событием церемонии будет передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь привезен из Мурома — одного из древнейших городов России, где жили святые Петр и Феврония, ставшие многовековым символом любви и верности. Молодожены примут огонь от супружеских пар, которые заключили браки на I Всероссийском свадебном фестивале в 2024 году.

За торжественным открытием и церемониями бракосочетаний на II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» можно следить в прямом эфире.

Илья и Лада поженятся в традиционных народных костюмах купеческого и мещанского населения Псковской губернии XVIII–XIX веков. Они были созданы местными мастерами на основе музейных материалов и экспонатов.

Праздничный наряд невесты включает распашной косоклинный сарафан из парчи и штофной ткани, двусоставную стануху с кисейными рукавами, пояс и свадебный головной убор кокошник-венец, украшенный жемчугом, выполненный по специальной технологии «сажение по бели» и выкладкой рисунка золотым шнуром. Сарафан богато украшен золотым позументом, тесьмой и бронзовыми пуговицами. В мужской комплект входит свадебная рубаха-косоворотка, украшенная вышивкой, пояс с обережной символикой, порты, жилет и головной убор картуз.

Фестиваль «Россия. Соединяя сердца», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, продлится до 10 июля. В его программу войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. За время работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов.

Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. За все время проведения выставки «Россия» поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на первом Всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети. В прошлом году от Псковской области на фестивале свадьбу сыграли две пары — псковичи Антон и Алена, Александр и Ольга.