Марафон «Выходи за меня» проходит в России

11:09, 10 июля 2025, ПАИ

Второй Всероссийский марафон «Выходи за меня», объединяющий влюблённые пары, проходит в соцсети «ВКонтакте» с 8 июля по 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Участники делятся историями о моменте, когда они решили связать себя узами брака, сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Для участия необходимо опубликовать текстовый пост на открытой странице в соцсети «ВКонтакте», при желании дополнив его фото или видео, указать хештеги #ВыходиЗаМеня и #Госуслуги, а также подписаться на сообщество «Госуслуг». К марафону могут присоединиться пары, планирующие свадьбу, уже заключившие брак или подавшие заявление в ЗАГС через «Госуслуги».

По словам Малявиной, марафон, запущенный в День семьи, любви и верности, собирает истории о создании семей и регистрации браков. Она отметила, что участники смогут выиграть призы, а пары, подавшие заявление через «Госуслуги», поборются за главный приз – романтическое путешествие на двоих по России. Марафон проходит при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Организаторы – АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России и соцсеть «ВКонтакте». Победителей объявят на сайте выходизаменя.рф, где также размещаются лучшие посты и информация об условиях участия. В 2023 году своими историями поделились более 660 пар.