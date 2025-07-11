V Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» стартовал в Пскове

11:25, 10 июля 2025, ПАИ

V Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» стартовал в Пскове сегодня, 10 июля. Мероприятие проходит в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, передаёт корреспондент ПАИ.

«Пятый год мы проводим межрегиональный форум. Нам был крайне необходим такой формат, так как Псковская область стала обладателем замечательного наследия, включённого в ЮНЕСКО. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в наших региональных форумах, информация, которую мы получили, была бесценной. И после нам стало понятно, что мы не должны ограничивать себя, и наша площадка стала тем местом, где обсуждают вопросы, связанные и с сохранением объектов Всемирного наследия, и с территориальным планированием», – сказал министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Он напомнил, что ежегодно в регионе подводят итог этого мероприятия, и материалы о нём можно найти в открытом доступе. «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и каждый год приглашаем новых участников. И хочу передать личный привет от заместителя губернатора Ольги Тимофеевой. Кроме того, есть предложение, что в следующем году в форум будет добавлена конкурсная основа, а также будем вручать дипломы межрегионального форума. Огромное спасибо тем, кто сейчас в зале, кто ещё приедет, и нашим докладчикам. Желаю продуктивной работы, здоровья и успехов», – заключил Вадим Нэдик.

Форум продлится два дня. В рамках него организуют несколько секций, панельную дискуссию и круглый стол. В организационный комитет форума входит губернатор Псковской области Михаил Ведерников – председатель Совета отделения Российского исторического общества в регионе.