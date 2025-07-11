Фальшивые рубли обнаружили в Великих Луках

12:20, 10 июля 2025, ПАИ

Фальшивую купюру номиналом 500 рублей обнаружили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту нашли 9 июля в местной финансовой организации. По имеющимся сведениям, фальшивка поступила в выручке одного из магазинов города. Возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.