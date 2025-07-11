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Общество

Актёр и музыкант Денис Кугай станет гостем на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Переводчик, музыкант, основатель группы «Слезы счастья», актер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Денис Кугай станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск – в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 июля, в 14:00.

Переводчик, музыкант или актёр: как успевать поддерживать высокий уровень знания языка, сочинять и исполнять музыку и играть в театре?

Единичный специалист: сколько профессиональных синхронистов-переводчиков в регионе, как много у них работы и как она появляется?

«Слезы счастья»: как группа получила своё название, насколько тяжело удержать любовь фанатов и что самое главное в творчестве?

Точки соприкосновения: как сочетается работа переводчика с музыкальной деятельностью и влияет ли одно на другое?

На все эти вопросы Денис Кугай ответит в прямом эфире.

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