Актёр и музыкант Денис Кугай станет гостем на радио «Серебряный дождь» в Пскове
Переводчик, музыкант, основатель группы «Слезы счастья», актер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Денис Кугай станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск – в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 июля, в 14:00.
Переводчик, музыкант или актёр: как успевать поддерживать высокий уровень знания языка, сочинять и исполнять музыку и играть в театре?
Единичный специалист: сколько профессиональных синхронистов-переводчиков в регионе, как много у них работы и как она появляется?
«Слезы счастья»: как группа получила своё название, насколько тяжело удержать любовь фанатов и что самое главное в творчестве?
Точки соприкосновения: как сочетается работа переводчика с музыкальной деятельностью и влияет ли одно на другое?
На все эти вопросы Денис Кугай ответит в прямом эфире.
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