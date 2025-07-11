Что изменилось в памятных датах в Псковской области: объясняем в карточках

14:54, 10 июля 2025, ПАИ

Закон «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области», подготовленный по поручению губернатора Михаила Ведерникова, принят на июльской сессии областного Собрания.

Депутаты единогласно поддержали предложенный перечень, состоящий из 7 региональных памятных дат и 4 праздничных дней, приуроченных к событиям и историческим личностям, сохранение памяти о которых имеет большое значение для Псковской области.

В наших карточках – новые памятные даты и получившие новые наименования.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Региональные памятные даты:

1 февраля – День памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения (2000 год)

1 марта – День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии (2000 год)

2 июня – День памяти псковского князя Довмонта (Тимофея) (1299 год)

1 июля – День ветерана боевых действий

24 июля – День памяти великой княгини Ольги (969 год)

18 сентября – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества

22 октября – День памяти жителей сожжённых деревень (1941–1944 годы).

Региональные праздничные дни:

20 февраля – День флага Псковской области (2019 год)

30 апреля – День Знамени Победы (1945 год)

первое воскресенье июля – День партизанской славы (1959 год)

23 августа – День образования Псковской области (1944 год).