Что изменилось в памятных датах в Псковской области: объясняем в карточках
Закон «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области», подготовленный по поручению губернатора Михаила Ведерникова, принят на июльской сессии областного Собрания.
Депутаты единогласно поддержали предложенный перечень, состоящий из 7 региональных памятных дат и 4 праздничных дней, приуроченных к событиям и историческим личностям, сохранение памяти о которых имеет большое значение для Псковской области.
В наших карточках – новые памятные даты и получившие новые наименования.
Региональные памятные даты:
1 февраля – День памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения (2000 год)
1 марта – День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии (2000 год)
2 июня – День памяти псковского князя Довмонта (Тимофея) (1299 год)
1 июля – День ветерана боевых действий
24 июля – День памяти великой княгини Ольги (969 год)
18 сентября – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества
22 октября – День памяти жителей сожжённых деревень (1941–1944 годы).
Региональные праздничные дни:
20 февраля – День флага Псковской области (2019 год)
30 апреля – День Знамени Победы (1945 год)
первое воскресенье июля – День партизанской славы (1959 год)
23 августа – День образования Псковской области (1944 год).
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