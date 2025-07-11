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Общество

Полицейский спас мужчину из задымлённой квартиры в Пыталово

Капитан полиции, оперативный дежурный группы уголовного розыска ОМВД России по Пыталовскому району Псковской области Алексей Фёдоров спас местного жителя из задымлённой квартиры на улице Белорусской в Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Алексей Федоров. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

После сообщения о возгорании в многоквартирном доме Фёдоров оперативно прибыл на место и заметил дым, идущий из окна квартиры на первом этаже. Очевидцы сообщили, что внутри может находиться человек. Полицейский попытался достучаться до жильца, но ответа не последовало, а самостоятельно открыть дверь не удалось. Заметив через окно силуэт человека, Фёдоров продолжил стучать, после чего жилец открыл замок. Полицейский помог открыть дверь и вывел мужчину из задымлённого помещения на улицу.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

Пострадавший отказался от медицинской помощи. Совместно с прибывшими сотрудниками МЧС Фёдоров проверил квартиру на наличие других людей – их не оказалось.

Пожарные установили, что причиной задымления стала сковорода, оставленная на включённой плите. Хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул, забыв о ней. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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