Полицейский спас мужчину из задымлённой квартиры в Пыталово

15:12, 10 июля 2025, ПАИ

Капитан полиции, оперативный дежурный группы уголовного розыска ОМВД России по Пыталовскому району Псковской области Алексей Фёдоров спас местного жителя из задымлённой квартиры на улице Белорусской в Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

После сообщения о возгорании в многоквартирном доме Фёдоров оперативно прибыл на место и заметил дым, идущий из окна квартиры на первом этаже. Очевидцы сообщили, что внутри может находиться человек. Полицейский попытался достучаться до жильца, но ответа не последовало, а самостоятельно открыть дверь не удалось. Заметив через окно силуэт человека, Фёдоров продолжил стучать, после чего жилец открыл замок. Полицейский помог открыть дверь и вывел мужчину из задымлённого помещения на улицу.

Пострадавший отказался от медицинской помощи. Совместно с прибывшими сотрудниками МЧС Фёдоров проверил квартиру на наличие других людей – их не оказалось.

Пожарные установили, что причиной задымления стала сковорода, оставленная на включённой плите. Хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, уснул, забыв о ней. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.