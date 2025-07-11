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Общество

Александр Котов: Мы решили провести «инвентаризацию» памятных дат и праздничных дней

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал принятый сегодня, 10 июля, закон о региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области.

«Сохранение исторической памяти представляется важной задачей на всех этапах развития общества. Мы решили провести «инвентаризацию» памятных дат и праздничных дней. Мы сохранили все памятные даты, которые были установлены, немного скорректировав их названия. Установили некоторые новые даты и дни. Например, в честь князя Довмонта и княгини Ольги», – рассказал Александр Котов.

По словам Александра Котова, со временем закон может быть дополнен. «Представляется, что на протяжении определённого времени перечень дат и праздников будет расширен», – добавил спикер.

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