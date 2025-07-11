Александр Котов: Мы решили провести «инвентаризацию» памятных дат и праздничных дней

16:43, 10 июля 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал принятый сегодня, 10 июля, закон о региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области.

«Сохранение исторической памяти представляется важной задачей на всех этапах развития общества. Мы решили провести «инвентаризацию» памятных дат и праздничных дней. Мы сохранили все памятные даты, которые были установлены, немного скорректировав их названия. Установили некоторые новые даты и дни. Например, в честь князя Довмонта и княгини Ольги», – рассказал Александр Котов.

По словам Александра Котова, со временем закон может быть дополнен. «Представляется, что на протяжении определённого времени перечень дат и праздников будет расширен», – добавил спикер.