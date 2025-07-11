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Общество

Колонна бронетехники прибыла в Псков

Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков сегодня, 10 июля. Бронетехнику можно увидеть у здания Городского культурного центра на площади Победы, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов
  • Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков
    Фото: Андрей Степанов

В колонне восстановленные образцы советской военной техники: «Катюша» (БМ-13НМ), БМ-8-24, БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, а также автомобили «Волга» ГАЗ-24, ГАЗ-63, ГАЗ-66, ГАЗ-69, ЗИС-5, ЗИС-151, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, АС-1, УАЗ-469.

Отметим, что вчера бронепробег «Дорога мужества» был в Великих Луках.

Напомним, что колонна демилитаризованной бронетехники едет по маршруту Москва – Ржев – Великие Луки – Псков – Великий Новгород – Валдай – Тверь. Акция пройдёт с 8 по 14 июля. Всего преодолеют более полутора тысяч километров. В городах, где останавливаются участники акции, они возлагают цветы к памятникам павшим, встречаются с горожанами, рассказывают о военной технике и боях.

Мероприятие организовала Межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество». Цель бронепробега «Дорога мужества» – сохранить память о героях, которые защитили Родину и мир. В этом году акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлена на воспитание патриотизма и гражданской ответственности у молодёжи.

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