В Псковской области мужчина изобличён в убийстве, совершённом более 28 лет назад

19:42, 10 июля 2025, ПАИ

В Псковской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства великолучанина в ноябре 1996 года. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, то есть по факту совершения преступления, предусмотренного пунктами «а», «е», «н» статьи 102 УК РСФСР. Длительное время данное преступление, совершённое в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась.

В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершённых в прошлые годы, уголовное дело было изучено сотрудниками отдела криминалистики регионального следственного управления, которыми оказана методическая и практическая помощь в расследовании. В результате совместной работы следователей и криминалистов, сотрудников ГУУР МВД России, а также экспертов ЭКЦ УМВД России по Псковской области по проверке различных версий произошедшего удалось установить мужчину, совершившего вместе с братом убийство потерпевшего.

По версии следствия, в ночь с 27 на 28 ноября 1996 года фигурант вместе со своим братом находились в гостях у их общего знакомого, где распивали спиртное. Нетрезвые братья, воспользовавшись временным отсутствием потерпевшего, предприняли попытку похитить из квартиры имущество. Однако хозяин квартиры внезапно вернулся домой, обнаружив их на месте преступления. После этого фигуранты нанесли мужчине несколько ударов топором в область головы и удар ножом в область груди, а затем беспрепятственно похитили имеющееся в квартире имущество и скрылись с места преступления. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «е», «н» статьи 102 УК РСФСР, и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Брат обвиняемого, с которым последний совершал преступление, к настоящему времени умер.

Расследование уголовного дела продолжается.