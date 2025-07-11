Госдума отклонила законопроект об отмене паспорта болельщика

19:53, 10 июля 2025, ПАИ

Депутаты Государственной Думы РФ не поддержали инициативу об отмене паспорта болельщика. Об этом стало известно 10 июля из сообщения на официальном сайте нижней палаты парламента.

В документе отмечается, что предлагаемые изменения направлены на отмену обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий, которая предусмотрена распоряжением Правительства Российской Федерации.

В настоящее время в список таких мероприятий входят чемпионат России по футболу и финальный матч Кубка России по футболу, как сообщает «Газета.Ru».

«В законопроекте отсутствует обоснование, а также не приведены данные, которые бы подтверждали неэффективность действующего правового регулирования», – говорится в заключении профильного комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.