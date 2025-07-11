Госдума отклонила законопроект об отмене паспорта болельщика
Депутаты Государственной Думы РФ не поддержали инициативу об отмене паспорта болельщика. Об этом стало известно 10 июля из сообщения на официальном сайте нижней палаты парламента.
В документе отмечается, что предлагаемые изменения направлены на отмену обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий, которая предусмотрена распоряжением Правительства Российской Федерации.
В настоящее время в список таких мероприятий входят чемпионат России по футболу и финальный матч Кубка России по футболу, как сообщает «Газета.Ru».
«В законопроекте отсутствует обоснование, а также не приведены данные, которые бы подтверждали неэффективность действующего правового регулирования», – говорится в заключении профильного комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.
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