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Общество

Почти 100 килограммов мясной продукции снято с реализации в Псковской области после проверок Роспотребнадзора

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области снято с реализации 97,5 килограммов мясной продукции, сообщили ПАИ в ведомстве.

Фото носит иллюстративный характер. Автор – ПАИ

За шесть месяцев текущего года специалисты осуществили контрольно-надзорные мероприятия в отношении 23 субъектов, реализующих мясную и птицеводческую продукцию, а с 103 продавцами провели профилактические мероприятия.

Специалисты исследовали более 470 проб продукции по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Из исследованных образцов неудовлетворительны по физико-химическим показателям 1,4 %, по микробиологическим показателям – 10 %.

Образцов, не соответствующих нормам по радиологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины, пестициды и др.), содержанию антибиотиков, ГМО, в ходе лабораторного контроля не выявлено.

Наиболее частые нарушения в сфере технического регулирования связаны с несоблюдением условий хранения и сроков годности мясной продукции, отсутствием маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции, реализацией продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

За нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности. По результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации три партии мясной продукции общим весом 97,5 килограммов: 95 килограммов свиных сосисок, 1,5 килограммов свиной печени и одного килограмма свиных сердец. Все они оказалась без ярлыков.

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