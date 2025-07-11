Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вопросы развития аэропорта в Пскове обсудили в правительстве области

Вопросы развития аэропорта имени княгини Ольги в Пскове обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем. Видео встречи размещено в телеграм-канале главы региона.

Псковскому аэропорту удаётся сохранять пассажиропоток, отметил Евгениий Янкилевич. Основная задача сейчас – создать необходимую комфортную и безопасную инфраструктуру. До 2028-2029 года запланировано выполнить строительство терминала прилёта, модернизацию существующего терминального комплекса. Уже определена подрядная организация, которая приступила к строительно-монтажным работам по возведению отдельного терминала прибытия. Работы будут вестись на территории аэропорта, после чего перейдут на прилегающие территории, запланировано благоустройство.

Особое внимание участники встречи уделили вопросу предстоящей реконструкции гражданского сектора аэродрома. Уже завершена работа над масштабным проектом, он направлен на государственную экспертизу.

«Всё это заложено в проектных решениях. Проект буквально на днях заходит в Главгосэкспертизу. Мы сделали более грамотные проектные решения, которые без потери площадей, без потери эффективности позволили вписаться в те лимиты, которые были выделены государством. В результате мы осенью получим заключение Главгосэкспертизы, у нас будет на руках проект реконструкции аэродрома. С учётом достаточно небольшого объёма работ хотели плоскостные точки сделать за один сезон. Мы по терминальному комплексу нашли подрядчика, который обещает нам до конца года построить терминал. Такого же нам нужно найти на реконструкцию аэродрома», – отметил Евгениий Янкилевич.

Также участники рабочей встречи обсудили вопросы сохранения и развития маршрутной сети регулярных пассажирских рейсов, открытия новых направлений. Со стороны региона будет оказана необходимая поддержка, в том числе и в части субсидирования рейсов, сказал Михаил Ведерников. «Благодарю Евгения Якировича за конструктивное деловое сотрудничество», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Олег Майоров: Программа «Герои земли Псковской» актуальна для обновления управленческих кадров
11 июля 2025

Ливень с крупным градом накрыл город Себеж
11 июля 2025

Укладку нижнего слоя асфальта на улице Леона Поземского в Пскове завершили дорожники
11 июля 2025

Масштабный фестиваль «Островский рубеж» пройдёт в деревне Холматка 20 июля
11 июля 2025

Новый глава Дновского округа Владимир Цветков: Вместе мы сможем многое
11 июля 2025

Михаил Ведерников: Отряд «Дружина» успешно выполнил более двух тысяч поставленных задач
11 июля 2025

Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей
11 июля 2025

В Пушкиногорском районе обсудили вопросы догазификации

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...