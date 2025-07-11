Вопросы развития аэропорта в Пскове обсудили в правительстве области

00:02, 11 июля 2025, ПАИ

Вопросы развития аэропорта имени княгини Ольги в Пскове обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем. Видео встречи размещено в телеграм-канале главы региона.

Псковскому аэропорту удаётся сохранять пассажиропоток, отметил Евгениий Янкилевич. Основная задача сейчас – создать необходимую комфортную и безопасную инфраструктуру. До 2028-2029 года запланировано выполнить строительство терминала прилёта, модернизацию существующего терминального комплекса. Уже определена подрядная организация, которая приступила к строительно-монтажным работам по возведению отдельного терминала прибытия. Работы будут вестись на территории аэропорта, после чего перейдут на прилегающие территории, запланировано благоустройство.

Особое внимание участники встречи уделили вопросу предстоящей реконструкции гражданского сектора аэродрома. Уже завершена работа над масштабным проектом, он направлен на государственную экспертизу.

«Всё это заложено в проектных решениях. Проект буквально на днях заходит в Главгосэкспертизу. Мы сделали более грамотные проектные решения, которые без потери площадей, без потери эффективности позволили вписаться в те лимиты, которые были выделены государством. В результате мы осенью получим заключение Главгосэкспертизы, у нас будет на руках проект реконструкции аэродрома. С учётом достаточно небольшого объёма работ хотели плоскостные точки сделать за один сезон. Мы по терминальному комплексу нашли подрядчика, который обещает нам до конца года построить терминал. Такого же нам нужно найти на реконструкцию аэродрома», – отметил Евгениий Янкилевич.

Также участники рабочей встречи обсудили вопросы сохранения и развития маршрутной сети регулярных пассажирских рейсов, открытия новых направлений. Со стороны региона будет оказана необходимая поддержка, в том числе и в части субсидирования рейсов, сказал Михаил Ведерников. «Благодарю Евгения Якировича за конструктивное деловое сотрудничество», - добавил он.