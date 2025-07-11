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Общество

Центр обработки данных хотят создать в Псковской области

На заседании экспертного совета «Моглино» губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал реализацию масштабного IT-проекта по созданию центра обработки данных. Видео заседания размещено в телеграм-канале главы региона.

Компания «Ареал-Псков» планирует построить на территории ОЭЗ центр обработки данных мощностью 20 мВт для создания специализированной инфраструктуры для размещения майнингового оборудования и серверных ИИ-стоек. Суть проекта – апробация инженерных решений и интеллектуальных систем управления, которые позволят повысить эффективность центра.

Актуальность проекта обусловлена ростом российского и зарубежного рынков майнинга криптовалют и значительными перспективами их развития.

Компания готова приступить к заполнению центра обработки данных оборудованием уже в 2026 году. Объём запланированных инвестиций – более 280 миллионов рублей.

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