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Общество

О едином пособии семьям с детьми при появлении малыша рассказали в Соцфонде

О едином пособии семьям с детьми при появлении малыша рассказали ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Изображение предоставили в отделении Социального фонда России по Псковской области

Единое пособие – поддержка семей с детьми и беременных женщин от Соцфонда России. В Псковской области с начала года эту выплату получили 46 541 человек (женщины и дети).

«Наряду с программой материнского капитала в рамках нацпроекта «Семья» единое пособие помогает улучшить качество жизни семей с невысокими доходами. Если в семье, уже получающей пособие, рождается ещё один ребёнок, СФР автоматически оформит выплату на новорождённого без заявления», – отметили в Соцфонде.

Семьи, получающие пособие на нескольких детей, могут синхронизировать даты выплат. Заявление нужно подать в последний месяц действия выплаты на одного из детей. Проще всего заявление подать через портал «Госуслуги». Единое пособие назначается на 12 месяцев. Главный критерий – среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. Подробнее – на сайте СФР.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

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