Стало известно, у скольких работающих псковичей есть доступ к важной информации компаний

08:59, 11 июля 2025, ПАИ

Как часто в Псковской области работники имеют доступ к ценным данным и могут ли обращаться к ним после увольнения, рассказали ПАИ специалисты hh.ru, которые провели исследование.

Почти у 23 % опрошенных работников в СЗФО, в том числе в Псковской области, есть доступ к конфиденциальной информации, и они регулярно работают с ней. Ещё 43 % респондентов заявили, что, наоборот, никогда не имели к ней доступа. Наибольший доступ – у сотрудников 25–34 лет (42 %), наименьший – у респондентов старше 55 лет (18 %). 56 % тех, кто регулярно работает с конфиденциальной информацией, – топ-менеджеры.

С точки зрения профессиональной принадлежности чаще всего с доступом к конфиденциальной информации работают специалисты в менеджменте (57 %), финансах (54 %) и IT (53 %). Реже всего – на транспорте (22 %), в строительстве (20 %) и среди представителей рабочего персонала (13 %).

Чаще всего сотрудники Псковской области имеют доступ к внутренним отчётам (70 %). Также 51 % опрошенных получают доступ к клиентской базе, 34 % – к технической информации, а 26 % – к финансовым данным компании. Реже всего – к базе МВД, персональным данным и медицинским картам.

К внутренним отчётам больше доступа у высшего и среднего менеджмента – 88 %, меньше всего – в строительстве (52 %). К клиентским данным: в продажах – 82 %, в производстве и сервисном обслуживании – 25 %. К финансовым данным: у менеджеров – 77 %, у работников сферы науки и образования – 14 %. К техническим данным: у IT-специалистов – 70 %, у сотрудников служб безопасности – 19 %.

Увольнение не всегда отменяет доступ к конфиденциальной информации. По данным hh.ru, у 6 % опрошенных в Псковской области он сохранялся даже после ухода из компании, причём в некоторых случаях – более чем на неделю. У 24 % доступ к данным был заблокирован сразу, а 70 % вовсе не проверяли, остался ли он у них после увольнения.