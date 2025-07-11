Более 50 аистов выстроились на фонарных столбах по пути в Остров
Более 50 аистов выстроились на фонарных столбах по пути в Остров. Видеозаписями такого необычного явления делятся местные жители в социальных сетях.
Автор: Марина Родионова
«Собрание птиц. 52 аиста с двух сторон дороги от ручья в Карпово до стелы», – подсчитала автор видеозаписи.
По словам жителей округа, подобное они замечали и в прошлом году. Предположительно, птицы могут таким образом высматривать пищу.
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