Более 50 аистов выстроились на фонарных столбах по пути в Остров

10:12, 11 июля 2025, ПАИ

Более 50 аистов выстроились на фонарных столбах по пути в Остров. Видеозаписями такого необычного явления делятся местные жители в социальных сетях.

Автор: Марина Родионова

«Собрание птиц. 52 аиста с двух сторон дороги от ручья в Карпово до стелы», – подсчитала автор видеозаписи.

По словам жителей округа, подобное они замечали и в прошлом году. Предположительно, птицы могут таким образом высматривать пищу.