Псковичка выиграла серебро всероссийских соревнований по гребле на байдарках

10:16, 11 июля 2025, ПАИ

Псковичка, воспитанница спортшколы «Ника» Ксения Игнатьева выиграла серебро всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят в Бронницах с 9 по 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»





В соревнованиях на гребном канале озера Бельское участвуют спортсмены из 19 регионов России. В программе заезды на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в различных возрастных группах.

Ксения Игнатьева взяла серебро в заезде на 200 метров.

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