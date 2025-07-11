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Спорт

Псковичка выиграла серебро всероссийских соревнований по гребле на байдарках

Псковичка, воспитанница спортшколы «Ника» Ксения Игнатьева выиграла серебро всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят в Бронницах с 9 по 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

  • Псковичка выиграла серебро всероссийских соревнований по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичка выиграла серебро всероссийских соревнований по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Псковичка выиграла серебро всероссийских соревнований по гребле на байдарках
    Фото: спортшкола «Ника»

В соревнованиях на гребном канале озера Бельское участвуют спортсмены из 19 регионов России. В программе заезды на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в различных возрастных группах.

Ксения Игнатьева взяла серебро в заезде на 200 метров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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