Псковичка сохранила лидерство на всероссийских соревнованиях по велоспорту

11:07, 11 июля 2025, ПАИ

Спортсменка из Псковской области Олеся Семёнова сохранила лидерство на всероссийских соревнованиях по велоспорту на шоссе, которые проходят в Псковской области в формате многодневной гонки. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Заняв лишь четвёртое место на первом этапе соревнований, Семёнова затем выиграла индивидуальную гонку на 14 километров и одержала победу в групповой гонке на 69 километров. Теперь она лидирует в генеральной классификации всероссийских соревнований среди девушек 15-16 лет, выигрывая 30 секунд у своей ближайшей преследовательницы Дарины Волковой из Башкортостана. Пятёрку сильнейших замыкает ещё одна представительница Псковской области Людмила Котельникова с минутным отставанием от Олеси Семёновой.

В рамках соревнований осталось провести два этапа. Следующий – групповая гонка 48 километров.

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