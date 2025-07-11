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Спорт

Псковичка сохранила лидерство на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Спортсменка из Псковской области Олеся Семёнова сохранила лидерство на всероссийских соревнованиях по велоспорту на шоссе, которые проходят в Псковской области в формате многодневной гонки. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Фото: Федерация велоспорта России

Заняв лишь четвёртое место на первом этапе соревнований, Семёнова затем выиграла индивидуальную гонку на 14 километров и одержала победу в групповой гонке на 69 километров. Теперь она лидирует в генеральной классификации всероссийских соревнований среди девушек 15-16 лет, выигрывая 30 секунд у своей ближайшей преследовательницы Дарины Волковой из Башкортостана. Пятёрку сильнейших замыкает ещё одна представительница Псковской области Людмила Котельникова с минутным отставанием от Олеси Семёновой.

В рамках соревнований осталось провести два этапа. Следующий – групповая гонка 48 километров.

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