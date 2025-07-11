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Общество

Пульмонолог-аллерголог станет гостьей эфира на «Серебряном дожде» в Пскове

11 июля в 14:00 пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Каковы самые эффективные стратегии избегания контакта с бытовыми аллергенами? Как минимизировать контакт с пыльцой в сезон цветения? Можно ли снизить риск перекрестных пищевых реакций при пыльцевой аллергии? Какие немедикаментозные методы эффективны для профилактики симптомов аллергического ринита и когда их лучше применять? Как избежать обострений аллергии или астмы при смене погоды, выезде на природу или в отпуск в другую климатическую зону?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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