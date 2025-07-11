Грозы, ливни и шквалистый ветер обрушатся на Псковскую область

12:52, 11 июля 2025, ПАИ

Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются в Псковской области сегодня, 11 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«Сегодня с периода 15:00 – 18:00 по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы, местами шквалистый ветер с порывами 19–24 метра в секунду, местами ливни», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.