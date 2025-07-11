Грозы, ливни и шквалистый ветер обрушатся на Псковскую область
Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются в Псковской области сегодня, 11 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«Сегодня с периода 15:00 – 18:00 по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы, местами шквалистый ветер с порывами 19–24 метра в секунду, местами ливни», – предупреждают псковичей.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.
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