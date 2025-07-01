Губернатор Псковской области наградил дружинников

Торжественная церемония награждения активистов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» состоялась в актовом зале правительства Псковской области сегодня, 11 июля.

Награды вручил губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, 11 июля отмечается день образования отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». В его рядах – более двух тысяч человек из всех муниципалитетов региона, благодаря дружинникам спасена не одна человеческая жизнь.