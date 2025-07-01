Губернатор Псковской области наградил дружинников

Торжественная церемония награждения активистов отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» состоялась в актовом зале правительства Псковской области сегодня, 11 июля.
Награды вручил губернатор Михаил Ведерников.
Напомним, 11 июля отмечается день образования отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». В его рядах – более двух тысяч человек из всех муниципалитетов региона, благодаря дружинникам спасена не одна человеческая жизнь.
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 13:05, 11 июля 2025, ПАИ
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