72-летний мужчина пропал в Гдовском районе
72-летнего мужчину Сергея Вдошева ищут возле деревни Новая Зубовщина в Гдовском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
10 июля мужчина ушёл в лес и не вернулся. Особые приметы: рост 167 сантиметров, нормального телосложения с седыми волосами.
Предположительно он был одет в синий с серым пиджак, чёрные штаны и зелёную с чёрным кепку. С собой у него был пакет.
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