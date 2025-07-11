72-летний мужчина пропал в Гдовском районе

14:27, 11 июля 2025, ПАИ

72-летнего мужчину Сергея Вдошева ищут возле деревни Новая Зубовщина в Гдовском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

10 июля мужчина ушёл в лес и не вернулся. Особые приметы: рост 167 сантиметров, нормального телосложения с седыми волосами.

Предположительно он был одет в синий с серым пиджак, чёрные штаны и зелёную с чёрным кепку. С собой у него был пакет.

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