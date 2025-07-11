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Общество

Число аллергиков среди детей и взрослых растёт в Псковской области

Число аллергиков среди детей и взрослых растёт в Псковской области, сообщила пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Это очень распространённая патология, она распространена и в мире, и в России, и в Псковской области», - уточнила Татьяна Пистрая.

У аллергии есть наследственная предрасположенность. «То есть у родителей-аллергиков ребёнок будет аллергиком в 75%. Если только мама аллергична, то ребёнок будет аллергиком в 30% случаев», - уточнила медик.

По словам аллерголога, наследственность – не приговор. «Играет роль поведение мамы во время беременности. В частности, характер питания. Нужно поменьше есть морепродукты, орехи, сладости, исключить продукты с консервантами, вкусовыми добавками и красителям. Они чужеродны нашему организму, поэтому он и выдает аллергические реакции», - уточнили Татьяна Пистрая.

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