Число аллергиков среди детей и взрослых растёт в Псковской области
Число аллергиков среди детей и взрослых растёт в Псковской области, сообщила пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Это очень распространённая патология, она распространена и в мире, и в России, и в Псковской области», - уточнила Татьяна Пистрая.
У аллергии есть наследственная предрасположенность. «То есть у родителей-аллергиков ребёнок будет аллергиком в 75%. Если только мама аллергична, то ребёнок будет аллергиком в 30% случаев», - уточнила медик.
По словам аллерголога, наследственность – не приговор. «Играет роль поведение мамы во время беременности. В частности, характер питания. Нужно поменьше есть морепродукты, орехи, сладости, исключить продукты с консервантами, вкусовыми добавками и красителям. Они чужеродны нашему организму, поэтому он и выдает аллергические реакции», - уточнили Татьяна Пистрая.
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