Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Не нужно создавать для ребёнка стерильную среду, посоветовала аллерголог из Пскова

Не нужно создавать для ребёнка стерильную среду, посоветовала пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Не нужно все обрабатывать. Мы с рождения нестерильны, поэтому искусственной стерильности быть не должно. Поэтому у деревенских детей меньше аллергий. На природе и пыльца, и споры плесени, и шерсть животных, и пыль, поэтому происходит медленная сенсибилизация, поэтому дети становятся нечувствительны к аллергенам. Хотя, конечно, и там аллергия тоже встречается», - уточнила медик.

Татьяна Пистрая добавила также, что аллергия может развиться в любом возрасте. «Бабушки тоже от этого не застрахованы», - пояснила врач, добавив, что аллергию могут спровоцировать даже приятные или неприятные жизненные потрясения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Олег Майоров: Программа «Герои земли Псковской» актуальна для обновления управленческих кадров
11 июля 2025

Ливень с крупным градом накрыл город Себеж
11 июля 2025

Укладку нижнего слоя асфальта на улице Леона Поземского в Пскове завершили дорожники
11 июля 2025

Масштабный фестиваль «Островский рубеж» пройдёт в деревне Холматка 20 июля
11 июля 2025

Новый глава Дновского округа Владимир Цветков: Вместе мы сможем многое
11 июля 2025

Михаил Ведерников: Отряд «Дружина» успешно выполнил более двух тысяч поставленных задач
11 июля 2025

Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей
11 июля 2025

В Пушкиногорском районе обсудили вопросы догазификации

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...