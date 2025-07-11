Не нужно создавать для ребёнка стерильную среду, посоветовала аллерголог из Пскова

15:37, 11 июля 2025, ПАИ

Не нужно создавать для ребёнка стерильную среду, посоветовала пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Не нужно все обрабатывать. Мы с рождения нестерильны, поэтому искусственной стерильности быть не должно. Поэтому у деревенских детей меньше аллергий. На природе и пыльца, и споры плесени, и шерсть животных, и пыль, поэтому происходит медленная сенсибилизация, поэтому дети становятся нечувствительны к аллергенам. Хотя, конечно, и там аллергия тоже встречается», - уточнила медик.

Татьяна Пистрая добавила также, что аллергия может развиться в любом возрасте. «Бабушки тоже от этого не застрахованы», - пояснила врач, добавив, что аллергию могут спровоцировать даже приятные или неприятные жизненные потрясения.