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Общество

Форум молодых семей проходит в Пскове

Форум молодых семей региона проходит в Пскове сегодня, 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум молодых семей проходит в Пскове сегодня. Фото: ПАИ

Мероприятие продлится до 16:00 в студенческом сквере ПсковГУ на улица Ленина, 2. Гостей форума ждут мастер-классы, выступления федеральных и региональных экспертов, работа интерактивных площадок от общественников и представителей бизнеса для детей, а также презентации успешных предпринимательских семейных инициатив и концертная программа.

Напомним, что организаторами мероприятия выступают правительство Псковской области, ПсковГУ, Псковский городской молодёжный центр, АНО ЦПКР «Приоритет», центр «Мой бизнес» и клуб молодых семей региона.

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