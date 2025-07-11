Более 5,5 тысячи абонентов в Псковской области не заключили договоры на техобслуживание газового оборудования

15:26, 11 июля 2025, ПАИ

Более 5,5 тысячи предупреждений направили псковские газовые компании абонентам, не заключившим договоры на техобслуживание ВДГО/ВКГО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Такое же количество уведомлений получили абоненты, не предоставившие доступ к оборудованию для проведения этих работ по техническому обслуживанию.

Заключение договора на техобслуживание газового оборудования является обязанностью каждого, кто пользуется газом в своём доме или квартире. Если такого договора нет, то «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с газораспределительной организацией «Газпром газораспределение Псков» вправе ограничить абоненту подачу газа, напомнили в пресс-службе.

В соответствии с действующим законодательством, техническое обслуживание газового оборудования в квартирах и частных домовладениях проводится не реже одного раза в год при наличии договора с газораспределительной организацией. В 2025 году в зоне эксплуатационной ответственности АО «Газпром газораспределение Псков» работы провели более чем у 59 тысяч абонентов.

Потребителям, которые заключили договор, но по разным причинам пропустили визит слесаря для проведения техобслуживания ВДГО/ВКГО, направляют уведомления и заказные письма о необходимости в недельный срок связаться с компанией и выбрать подходящую дату и время для выезда специалиста. В Пскове это можно сделать по телефону 79-01-40.

Принимаемые меры и требования ввели для сокращения аварийных ситуаций с газовым оборудованием, повышения безопасности в домах.

«Регулярное техническое обслуживание позволяет обеспечить исправное состояние газоиспользующего оборудования и его безопасную эксплуатацию. Напоминаем также о необходимости предоставлять газовикам доступ в квартиры для проведения регламентных работ», – отметил главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.