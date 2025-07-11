Нынешнее лето – подарок для псковских аллергиков, уверена врач

16:02, 11 июля 2025, ПАИ

Нынешнее лето – подарок для псковских аллергиков, отметила пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Дожди смывают аллергены – пыльцу деревьев и трав, прибивая её к земле. В этом смысле сухая и жаркая погода для аллергиков хуже, чем дожди», – пояснила медик.

Татьяна Пистрая также рекомендовала по возможности уезжать из региона, где цветёт растение-аллерген. «Это идеальная ситуация. Можно уехать на север, к морю или в горы. Но, уезжая, все равно нужно запастись лекарствами», – отметила врач.

Если уехать нет возможности, то дома стоит снимать и стирать уличную одежду, после возвращения домой мыть волосы, умываться, полоскать рот, промывать глаза и нос. «На улице могут немного помочь очки и маски», – добавила Татьяна Пистрая.