Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Нынешнее лето – подарок для псковских аллергиков, уверена врач

Нынешнее лето – подарок для псковских аллергиков, отметила пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Дожди смывают аллергены – пыльцу деревьев и трав, прибивая её к земле. В этом смысле сухая и жаркая погода для аллергиков хуже, чем дожди», – пояснила медик.

Татьяна Пистрая также рекомендовала по возможности уезжать из региона, где цветёт растение-аллерген. «Это идеальная ситуация. Можно уехать на север, к морю или в горы. Но, уезжая, все равно нужно запастись лекарствами», – отметила врач.

Если уехать нет возможности, то дома стоит снимать и стирать уличную одежду, после возвращения домой мыть волосы, умываться, полоскать рот, промывать глаза и нос. «На улице могут немного помочь очки и маски», – добавила Татьяна Пистрая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Олег Майоров: Программа «Герои земли Псковской» актуальна для обновления управленческих кадров
11 июля 2025

Ливень с крупным градом накрыл город Себеж
11 июля 2025

Укладку нижнего слоя асфальта на улице Леона Поземского в Пскове завершили дорожники
11 июля 2025

Масштабный фестиваль «Островский рубеж» пройдёт в деревне Холматка 20 июля
11 июля 2025

Новый глава Дновского округа Владимир Цветков: Вместе мы сможем многое
11 июля 2025

Михаил Ведерников: Отряд «Дружина» успешно выполнил более двух тысяч поставленных задач
11 июля 2025

Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей
11 июля 2025

В Пушкиногорском районе обсудили вопросы догазификации

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...