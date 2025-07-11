Останки советских солдат перезахоронили в Пустошкинском округе

16:23, 11 июля 2025, ПАИ

Церемония перезахоронения советских солдат прошла в деревне Сергейцево Пустошкинского округа, пишет газета «Вперёд».



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»









На открытии митинга выступил глава Пустошкинского района Юрий Кравцов, глава сельского поселения «Пригородная волость» Александр Шупилов, руководитель поискового отряда «Рубеж» Сергей Калинин и другие.

Бойцы погибли при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Их останки в военные годы сослуживцы и местные жители хоронили в братских могилах. Память павших в боях за Родину почтили минутой молчания.