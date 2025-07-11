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Общество

Олег Майоров: Программа «Герои земли Псковской» актуальна для обновления управленческих кадров

Важность программы «Герои земли Псковской» и её актуальность для обновления управленческих кадров в регионе отметил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в беседе с корреспондентом ПАИ.

Олег Майоров. Фото: ПАИ

«Программа крайне необходима, потому что мы сейчас действительно должны в какой-то степени обновиться по управленческим кадрам. Большое количество неравнодушных людей и управленцев, которые доказали свой профессионализм в кризисных ситуациях, востребованы в органах власти для принятия оперативных, ответственных и твёрдых решений», – подчеркнул Олег Майоров.

Глава округа уверен, что молодые и талантливые специалисты смогут найти себя в управленческих структурах не только Невельского округа, но и других муниципалитетов региона. Он не исключает, что среди них могут появиться будущие руководители высшего звена.

«Я думаю, что такие ребята смогут занять должности председателей комитетов, заместителей глав районов и даже выше», – отметил Олег Майоров.

Он также заметил, что хотел бы увидеть участников программы «Герои земли Псковской» на работе в администрации Невельского округа.

Напомним, что 25 июня общественный совет региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» утвердил список кандидатов на обучение. До начала обучения будет организована работа по профессиональной ориентации участников, закреплению за каждым из них персональных наставников. Старт очной части обучения запланирован на 8 сентября.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор области Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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