Псковича будут судить за хищение корма для животных

20:41, 11 июля 2025, ПАИ

В суд направлено уголовное дело псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 161 УК РФ – грабёж, открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что мужчина незаконно проник в помещение магазина и, несмотря на высказывание требований продавца вернуть товар, открыто похитил корм для животных на сумму свыше четырёх тысяч рублей.

Мужчине грозит наказание – до семи лет лишения свободы.