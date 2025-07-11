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Общество

Псковича будут судить за хищение корма для животных

В суд направлено уголовное дело псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 161 УК РФ – грабёж, открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что мужчина незаконно проник в помещение магазина и, несмотря на высказывание требований продавца вернуть товар, открыто похитил корм для животных на сумму свыше четырёх тысяч рублей.

Мужчине грозит наказание – до семи лет лишения свободы.

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