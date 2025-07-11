В России хотят изменить механизмы допуска людей старше 60 лет к вождению

20:49, 11 июля 2025, ПАИ

В России необходимо усовершенствовать систему допуска людей пожилого возраста к управлению транспортными средствами. Это требование отражено в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что с 2017 по 2024 год количество аварий по вине водителей старше 60 лет увеличилось на 25 %, число погибших – на 33 %, а раненых – на 22 %.

Согласно статистике, пожилые водители чаще становятся виновниками ДТП, чем представители других возрастных групп. Кроме того, на них приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. При этом ожидается, что доля пожилых людей в общей структуре населения будет расти. К 2030 году она составит 25,8 %, а к 2036 году – 27,7 %. Это означает, что увеличится число участников дорожного движения, которые более уязвимы к авариям.

«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств», – говорится в тексте проекта.