Церемония перезахоронения останков красноармейцев прошла в Пустошкинском округе

22:26, 11 июля 2025, ПАИ

Траурная церемония перезахоронения останков воинов, погибших за освобождение нашего района от немецко-фашистских захватчиков, прошла на братском захоронении в деревне Сергейцево Пустошкинского округа сегодня, 11 июля, пишет районная газета «Вперёд».



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»









На открытии митинга слово предоставили главе Пустошкинского района Юрию Кравцову. Также перед присутствующими выступил руководитель поискового отряда «Рубеж» Сергей Калинин и председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Тамара Привалова.

«После ожесточённых боёв при освобождении Пустошкинского района бойцы и местные жители собирали останки русских воинов и хоронили их в братских могилах. Павших воинов было так много, что десятки погибших солдат просто присыпали землёй однополчане во время коротких передышек среди боёв… Они так и остались лежать на полях сражений. В памяти людей по-прежнему живы подвиги наших советских солдат. По священной традиции все почтили память павших в боях за Родину минутой молчания. Звучал в пронзительной тишине метроном», – пишет газета.

Среди имён погибших, которые стали известны благодаря кропотливой работе поисковиков: Иван Быстров (1905 года рождения, красноармеец, рядовой, погиб в октябре 1941 года), Александр Казаков (1915 года рождения, старший сержант, командир отделения, погиб в ноябре 1941 года), Василий Парамонов (1909 года рождения, красноармеец, рядовой, погиб в ноябре 1941 года), Борис Петухов (1908 года рождения, красноармеец, рядовой, погиб в апреле 1944 года).

Настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского отец Сергий Макарусь совершил панихиду по воинам, убиенным на поле боя в период Великой Отечественной войны.

Церемония перезахоронения завершилась возложением цветов.