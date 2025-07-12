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Общество

Град, вырванные с корнями деревья и сломанные опоры ЛЭП: последствия разбушевавшейся стихии ликвидируют специалисты

В Псковской области второй за три дня сильный шторм. Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в особом режиме, сообщили в компании.

Работы идут круглосуточно. На смене 87 аварийных бригад, привлечены 95 единиц техники. Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети: 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

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