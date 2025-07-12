Серия детских мастер-классов пройдёт в воскресной школе храма Александра Невского

12:50, 12 июля 2025, ПАИ

В воскресной школе храма Святого Александра Невского в июле пройдёт серия мастер-классов, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Так, в воскресенье, 13 июля – открытка к празднику «Собор 12 апостолов», 20 июня – «В родном краю княгини Ольги», 27 июля – «Князь Владимир – креститель Руси».

Занятия состоятся по окончании воскресной литургии в 12:00 в классе воскресной школы (улица Мирная, 2а).