Псковичку будут судить за хищение золотой цепочки с шеи уснувшей пациентки больницы

17:50, 12 июля 2025, ПАИ

Прокуратура Пскова признала законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту хищения золотой цепочки в одной из больниц Пскова, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что псковичка, проходя лечение в одной из больниц Пскова, совершила хищение золотой цепочки стоимостью 140 тысяч рублей с шеи уснувшей пациентки, с которой находилась в одной палате.

Следователь СУ УМВД России по Пскову возбудил уголовное дело по данному факту по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину).

Кроме того, установлено, что псковичка причастна к серии краж из комнаты в общежитии Пскова. Так, в мае 2025 года она совершила три кражи у своей соседки по общежитию, причинив ей ущерб на общую сумму свыше 40 тысяч рублей.

По данному факту следователем СУ УМВД России по городу Пскову возбуждено три уголовных дела о преступлениях, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище).

Процессуальные решения следственного органа о возбуждении уголовных дел по факту краж признаны законными и обоснованными. Псковский городской суд в отношении женщины избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция части 2 статьи 158 У КРФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, части 3 статьи 158 УК РФ – до шести лет с возможностью назначения дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы.