Стали известны даты проведения и хедлайнеры традиционного псковского фестиваля «Книжная яблоня»

13:11, 12 июля 2025, ПАИ

Централизованная библиотечная система Пскова начала подготовку традиционного осеннего фестиваля «Книжная яблоня». В этом году фестиваль «Книжная яблоня» будет проходить в Пскове 24–27 сентября и уже включён в календарь проекта «Читающая Россия», а также поддержан федеральным проектом «Читай с детьми», сообщили ПАИ в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фестиваль проводится при поддержке управления культуры и управления образования администрации города Пскова, а также Российского книжного союза и Союза детских и юношеских писателей. Его партнёрами стали Московский государственный педагогический университет, Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив, «Навигатор по современной отечественной детской литературе» и «Союздетлит». В фестивале примут участие более пятнадцати книжных издательств.

Издательство «Эксмо» привезёт на этот фестиваль в Псков писателей Антонину Крейн, Ульяну Черкасову, Нину Грай и Анастасию Андрианову. Также на «Книжную яблоню» в Псков приедут писатели Марина Дороченкова, Ольга Орлова, Наталья Шарапова и Ольга Шестакова. В фестивале примет участие автор исторических сказок, автор и руководитель проекта «Псковская история в сказках», краевед, организатор молодёжных краеведческих проектов Марина Иванова, псковская «пряничная фея», художник-реставратор, искусствовед, историк, культуролог, создатель ведущего гастрономического бренда Псковской области «Изборский пряник» Татьяна Мусатова, автор детских книг, архитектор института «Псковгражданпроект», преподаватель ИЗО Надежда Альшенецкая и сотрудница Социального фонда Псковской области, финалист Международного конкурса «Алиса-2024», автор книг для детей Татьяна Фомченкова.

На площадках фестиваля как всегда будут проходить встречи с писателями, иллюстраторами, специалистами по детскому чтению, а также спектакли, книжные квесты, публичные лекции, мастер-классы, выставки и книжная ярмарка.